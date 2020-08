As viagens do “Trem das Missões” foram canceladas em 2020

As viagens do projeto “Trem das Missões” previstas para novembro deste ano foram autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no entanto, não serão efetivadas. A decisão foi tomada na última quarta-feira, dia 26, em uma reunião que ocorreu entre a Rumo Logística e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF, operadora dos passeios.

Entre as razões expostas pela Gerente Comercial da ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, regional de Santa Catariana, Suiane M. Ilg, está o cancelamento do projeto Natal nos Trilhos (da ABPF) e Natal Encantado da Rumo Logística para a região das missões. “Eventos que caminhavam juntos e contribuíam com a redução dos custos deste projeto”, disse a gerente.

Suiane também argumenta que desde março deste ano as viagens com a Maria Fumaça estão canceladas devido a pandemia de covid-19, fato que trouxe perda financeira para a operadora, além disso, o grupo percebe que as incertezas provocadas pela pandemia podem se prolongar até novembro, fator que também pesou na decisão do cancelamento, pois a passagem da Maria Fumaça pode causar aglomerações nos municípios participantes.

O Procurador da República, Osmar Veronese, participou de diálogos com a ABPF e a RUMO e compreende que “só será possível a retomada deste projeto em um cenário de maior segurança. A pandemia veio e jogou um balde de incertezas sobre viagens, público, aglomerações”, esclareceu Veronese. O Procurador compreende que a operadora tem interesse em oportunizar as viagens nas Missões, mas é preciso atuar com segurança.

O edital da ANTT que autoriza o transporte ferroviário de passageiros de caráter não regular e eventual, com finalidade comemorativa que inclui o “Trem das Missões” foi publicado na última terça-feira, dia 25 e contempla também outros itinerários como Trem dos Vales, Trem Caminho dos Tropeiros e Trem Cacequi. Diante do cancelamento, a autorização da ANTT perde o sentido para os missioneiros que esperavam a continuidade do projeto de resgate histórico regional.