A Hovenia dulcis possui diversos nomes populares, entre os mais conhecidos uva-do-japão ou cajueiro-japonês, mas recebe nomes bem pitorescos como chico-magro e pé-de-galinha. É uma árvore muito fácil de ser identificada nesta época, pois é justamente no outono que suas folhas caem e os frutos também aparecem e vem ao chão, doces e aromáticos. Na esquina das ruas Marques do Herval e Av. Brasil, podemos encontrar os frutos caídos na calçada, principalmente antes dos agentes da limpeza pública passarem com suas vassouras e retirarem as folhas e frutos caídos. Na foto desta edição são os frutos que estão caídos em um trecho da Rua Padre Manoel da Nóbrega, localizada na zona norte de Santo Ângelo.

A planta é nativa da China, Coreia e Japão, mas está bem adaptada na região, é uma árvore comum nos campos das propriedades rurais, talvez por ser ornamental, devido à sua copa ampla e intensa floração, além de servir de alimento para os animais silvestres. No entanto, não é recomendada para ser utilizada na arborização urbana de Santo Ângelo, pois pode atingir mais de 20 metros de altura. Mesmo assim, ainda é possível presenciar a cena de seus frutos caídos ao chão, que, aliás, são comestíveis e bem adocicados.

Segundo publicação da Embrapa, o pedúnculo da uva-do-japão é rico em sacarose e é utilizado pela fauna silvestre, ou seja, animais do mato gostam de se alimentar de seus frutos. O fruto é carnoso, suculento e saboroso, tendo a polpa aroma idêntico ao da pera, sendo geralmente chamado “fruto” e com boa aceitação para consumo humano.

Dos seus frutos podem ser feitos suco, vinho, vinagre e “mus” (marmelada). Não há informações seguras sobre a análise fito-química do pedúnculo frutífero.