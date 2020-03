Soldados do Efetivo Variável são incorporados no 1º BCom

No início do mês de março, o 1º Batalhão de Comunicações realizou a solenidade de incorporação dos Soldados do Efetivo Variável de 2020. Na ocasião, foi realizada a entrada simbólica do portão principal do 1º B Com, marcando a chegada dos novos soldados ao serviço militar.

Do universo de mais de mil cidadãos alistados, 198 foram incorporados na presente data, oriundos dos municípios de Santo Ângelo, Passo Fundo, Entre-Ijuís, Guarani das Missões, Cerro Largo, Giruá e Sete de Setembro.

Na sequência das atividades foi ministrada, no Ginásio Olavo Bilac, da Unidade, explanação aos familiares dos novos soldados pelo Comandante do 1º B Com, seguido pela formatura geral que materializou o ingresso dos novos recrutas às fileiras do Exército Brasileiro.

O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, entre as quais, o senhor Bruno Hesse, vice-prefeito de Santo Ângelo, o senhor Coronel Vladimir Dalla Costa Ribas, Comandante do CRPO-Missões, o senhor Tenente-Coronel Alessandro Giordani Hermes, Chefe do Depósito de Subsistência de Santo Ângelo, o senhor Brasil Antônio Sartori, prefeito de Entre-Ijuís, o senhor Rubem Weiner, prefeito de Giruá, o senhor Silvetre Wojcheschoski, vice-prefeito de Sete de Setembro, o senhor Pedro Buztgen, vice-prefeito de Cerro Largo, o 1º Tenente Tiago Rodrigues, representando o comandante do 11º Batalhão de Bombeiros Militar, o senhor Manuel Odilon Fontella Dornelles, presidente da Associação de Oficiais da Reserva, demais autoridades civis, militares e de expressivo número de familiares dos novos soldados do “Batalhão General Mário da Silva Miranda”.