Sicredi União RS/ES terá nova instalação da agência do centro de Santo Ângelo

A Sicredi União RS/ES projeta nova instalação para a agência do centro de Santo Ângelo. O início das obras está previsto para a primeira quinzena de maio. O design do projeto pretende trazer para aquela área da cidade uma arquitetura contemporânea que ressalta os aspectos e cores da marca “Sicredi”, as novas instalações permitirão acolher o associado de modo personalizado e também proporcionar uma experiência colaborativa. A ideia é que a agência seja um local de proximidade e convivência para os associados.

O novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, reforçando a presença da instituição financeira no território nacional. A agência estará localizada na Rua Antunes Ribas com a Marquês de Tamandaré e possui 2.200m². Terá salas de reunião, cafeteria, espaço para negócios e estacionamento.

Sidnei Strejevitch, presidente da Cooperativa, complementa que o investimento também é uma das formas de retribuir a credibilidade e confiança depositadas pela comunidade em 40 anos que o Sicredi está presente no município. “Nossos investimentos e ações visam sempre agregar renda e contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. Para a nova agência queremos proporcionar melhor acessibilidade, conforto e interação para nossos associados realizarem mais que negócios, construir relacionamentos”, finalizou Strejevitch.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados nesse momento de pandemia, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp).

Atualmente, com 107 anos a Sicredi União RS/ES possui mais de 150 mil associados e cerca de 700 colaboradores, 46 agências, distribuídas em 39 municípios pertencentes às regiões Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul. A Cooperativa está em processo de expansão para o Espírito Santo, o que acrescenta mais 22 municípios da região Sul do estado Capixaba a nossa área de abrangência. Possui um patrimônio líquido de mais de R$ 514 milhões, mais de R$ 3,4 bilhões em ativos e R$ 2,9 bilhões em recursos totais. Quer saber mais, acesse nossas redes sociais e o site www.sicredi.com.br/uniaorses.

Sicredi União RS/ES apresenta ações e resultados em encontro virtual com a imprensa

A Sicredi União RS/ES realizou um encontro com a imprensa, na última segunda-feira, da 19. Com o objetivo de manter a proximidade com os profissionais da imprensa que levam todos os dias informação e conhecimento às comunidades, também apresentou ações e resultados da Cooperativa em 2020 e 2021 e promoveu um bate-papo entre os profissionais com os dirigentes e diretores da Cooperativa.

Em 2021, a Sicredi União RS/ES realizou a primeira assembleia digital, com a participação de mais de 6 mil associados, apresentando a todos o fechamento de 2020, com mais de 150 mil associados e o resultado de R$ 82,8 milhões. Desse valor mais de R$ 35 milhões foram distribuídos aos associados e a comunidade, sendo R$ 1,7 milhão para o Fundo Social, iniciativa que destina o valor de 2,5% dos resultados do ano anterior para serem investidos em projetos que promovem educação, saúde, cultura, esporte, preservação do meio ambiente e segurança na área de atuação da Cooperativa. As inscrições dos projetos seguem até 21 de maio para entidades associadas ao Sicredi e sem fins lucrativos.

Entre os destaques de 2020 a Cooperativa trouxe:

– As medidas de proteção e o apoio financeiro durante a pandemia, que inclusive foi destaque em premiação do Sicredi em nível estadual, no Prêmio Marcas que Decidem do Jornal do Comércio;

– A ampliação do horário de atendimento das agências em uma hora, sendo agora das 9h às 16h; a implantação de uma Central de Relacionamento, que atende pelo WhatsApp e também realiza contatos por WhatsApp e telefone;

– A Promoção Juntos pela Economia Local que distribui R$ 1.307.000,00 em 2.158 prêmios de R$ 500,00 e R$ 10.000,00. Foram mais de 15 mil pessoas e 6 mil empresas participantes nos 39 municípios da área de atuação da Cooperativa no RS;

– Comemoração dos 25 anos do Programa A União Faz a Vida, que nasceu no município de Santo Cristo e hoje está em 12 estados, atendendo mais de 3 milhões de crianças e adolescentes. Só na área de atuação são 26 municípios, 81 escolas, 741 educadores e 9.934 estudantes participantes;

– Lançamento do Programa de Educação Financeira: Cooperação na Ponta do Lápis;

– Inauguração das agências de Garruchos e Pirapó que concluíram a presença física da Cooperativa na área de atuação no Rio Grande do Sul, e consequentemente, assume o desafio de expandir ao Estado do Espírito Santo, atuando em 22 municípios do Sul do Estado Capixaba.

O momento também foi para falar sobre a Semana da Educação, em comemoração ao Dia Internacional da Educação, que entre as iniciativas traz sobre o andamento do Programa A União Faz a Vida e uma live especial, com Marcos Piangers sobre o tema: Escola do Futuro – insights para uma nova forma de aprender e ensinar, no dia 28 de abril, às 20h, no Facebook e Youtube da Sicredi União RS/ES.

Para saber mais sobre a Cooperativa acesse as redes sociais e o novo site: www.sicredi.com.br/uniaorses