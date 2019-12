Sebrae inova em busca mais conectividade com os empreendedores

O escritório do Sebrae em Santo Ângelo foi reinaugurado em um espaço de trabalho compartilhado, desde a última quinta-feira, dia 19, está junto o Mind7 Coworking, na Av. Brasil, 1128, no centro da cidade. O SebraeLab (learning accelerator business ou aprendizado acelerado para empreendedores) atende 19 municípios neste espaço e adota um modelo de atendimento que visa mais interação, conectividade e inovação. Para a diretoria do Sebrae são características que surgem como tendência mundial e se expressam neste projeto piloto que é único do Rio Grande do Sul.

O gerente regional, Armando Pettinelli, explica que o escritório noroeste funciona como o centro operacional de todas as iniciativas do Sebrae na região, agregando partes de um ecossistema de empreendedorismo e inovação. Nas palavras de Pettinelli “nada melhor que se posicionar em um ambiente de trabalho compartilhado, juntando as partes de um quebra cabeça que resulta em produtividade em varias áreas sociais”

O Superintendente André Vanoni de Godoy participou da inauguração do Escritório Regional e destacou o caráter mais democrático deste espaço. “deixa o Sebrae mais próximo das pessoas e faz frente a uma nova realidade, na qual, a sociedade exige soluções mais inovadoras, mais ágeis, mais digital. Em suma, o SebraeLab pretende ser um espaço para pensar e propor soluções inovadoras, ágeis e mais simplificadas para estruturar e desenvolver negócios.

O superintendente alerta que o portfólio de soluções para os micro e pequenos empreendedores não muda, no entanto, o modo de atender e de oferecer soluções sim. O Sebrae continua realizando assessoria em áreas de recursos humanos, logística, marketing, financeiro, compras, oferece ferramentas administrativas e assessora para fomentar os processos produtivos, gerenciamento de estoque, compra de insumos de produção, introdução de tecnologias assertivas para o negócio, entre outras ações.

ADESÃO AO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA

O prefeito Jacques Barbosa assinou, durante a inauguração do novo espaço do Sebrae o contrato do Programa Cidade Empreendedora, que possui como objetivo a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento nos eixos de Liderança, Desburocratização, Compras Governamentais e Educação Empreendedora.

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa inédita no Rio Grande do Sul para engajar gestores e servidores públicos na melhoria do ambiente de negócios e na promoção das políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios, respeitando suas realidades. O programa tem como objetivo a transformação local, visando impulsionar o desenvolvimento econômico como um todo, com a potencialização e institucionalização de alguns capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

O prefeito Jacques Barbosa salienta que o programa Cidade Empreendedora torna-se um impulsionador do desenvolvimento econômico local ao fomentar o empreendedorismo, respeitando as realidades de cada município. “Destaca-se ainda o fortalecimento e ampliação das iniciativas estratégicas do município, que colabora para que seja criado um ambiente que favorece o desenvolvimento sustentável e inclusivo”, acentua.