Santo Ângelo permanece em bandeira vermelha

Santo Ângelo continua na bandeira vermelha seguindo determinações do governo do Rio Grande do Sul, mais três regiões também estão como, Cruz Alta, Ijuí e Santa Rosa. Com isso, a prefeitura do município decretou no dia 29 de agosto novo decreto Nº 3.944 para regulamentação de funcionamento de empresas, da circulação de pessoas e do distanciamento controlado.

Para tanto, a região das missões vai seguir protocolos definidos pelo Comitê Técnico Regional que institui os procedimentos a serem adotados. Confira o decreto, aqui.