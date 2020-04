Depois que a CORSAN concluiu obras de ampliação da rede coletora de esgoto doméstico e de substituição da rede de abastecimento de água ao longo das ruas Marquês do Herval e Marechal Floriano, na zona norte da cidade, a administração municipal está concluindo o asfaltamento do trecho de 14 quadras, chegando a 344 quadras pavimentadas pela prefeitura. De acordo com o chefe do Executivo, Jacques Barbosa, o investimento é de R$ 854.624,77.

Confira no mapa os trechos citados: