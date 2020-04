Regime de plantão nos cartórios de Santo Ângelo

Cartório de Regístro Civil de Santo Ângelo atende em regime de plantão. Devido as medidas de afastamento social que evitam aglomerações. A população que precisa fazer a certidão de nascimento, óbito, contratos matrimoniais estão sujeitas a atendimento com hora marcada, um a um o atendimento pode levar de dois a tres dias para ser efetivado. Este foi o modo encontrado para manter este serviço essencial sem burlar as medidas de segurança à saúde.

Um atendente aborda a pessoa ainda na porta do cartório e faz o agendamento. É possível também, realizar o pedido pela internet no site da Central do Registro Civil do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, a obtenção do documento físico continua sob a responsabilidade do cartório local mais próximo.

Para obter uma certidão de nascimento, óbito, casamento ou outros o usuário deve acessar o site: https://www.crccidadao.com.br/crcCidadao/certidao. Nesta página, vai escolher a opção desejada e preencher os dados da solicitação. Uma guia de pagamento será emitida e as instruções de retirada serão enviadas por e-mail ou telefone.

CUIDADOS ESPECIAIS

Os atendimentos presenciais nos cartórios acontecem em regime de plantão e seguem os cuidados de higiene necessários: intercalar as cadeiras de espera com espaço mínimo de 2,0 metros; limitar a entrada de pessoas nas áreas de atendimento; marcar uma faixa de segurança a uma distância de 1,5 metro nas áreas de atendimento entre o usuário e o atendente, e disponibilizar álcool em gel, luvas e máscaras para os atendentes que tenham contato com documentos em papel e com o público.

Registro de imóveis – Os serviços de registro de imóveis estão disponíveis no portal www.cri-rs.com.br e permitem os pedidos de certidões imobiliárias, além de outras funcionalidades exclusivas, como a visualização da matrícula (registro original do imóvel).

Cartório de Protestos – Os serviços dos Cartórios de Protesto estão disponíveis por meio do site www.protestors.com.br no qual é possível consultar, gratuitamente, CPFs e CNPJs, pedir certidões e encaminhar dívidas a protesto.

Registro de pessoas jurídicas – Para acessar os serviços dos Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, o usuário deve acessar www.rtdbrasil.org.br. A plataforma permite fazer o upload de documentos, realizar assinatura digital, além do envio, acompanhamento e pagamento desse registro, de forma 100% online.

