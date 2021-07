Rede de monitoramento por câmera é ampliada

Com um novo convênio assinado entre Brigada Militar (BM) e o Governo Municipal, Santo Ângelo passa a contar com 71 câmeras de vigilância instaladas em pontos estratégicos e avança no sentido de uma ampla cobertura na área urbana

A rede de monitoramento por câmera já possui 30 pontos linkados a sala de controle da Brigada Militar, em Santo Ângelo. Com a ampliação do sistema e um novo convênio assinado na manhã de sexta-feira, dia 16, em solenidade realizada no auditório do Parque Científico e Tecnológico das Missões (TecnoURI), a Brigada Militar passa a monitorar mais 41 pontos no município, sendo que, 21 estão em bairros. Outras 39 câmeras devem ser instaladas até o final do ano.

O prefeito Jacques Barbosa destacou que as novas câmeras integram um projeto da gestão de mais de R$ 1,4 milhão de investimentos para a instalação de 60 novos pontos do Sistema de Videomonitoramento. “O projeto chegará às 41 escolas do município, cobrindo não somente a área do educandário, mas todo o seu entorno, levando mais segurança aos bairros e à comunidade escolar. É um grande avanço na área da segurança pública”, afirmou.

Quatro escolas municipais do meio rural também serão contempladas com vigilância eletrônica, integrando o projeto do Governo Municipal.

DOAÇÃO

A empresa Innovar Participações e Incorporações, por sua representante Andressa Finger, repassou ao prefeito Jacques, o Termo de Doação de quatro câmeras de vigilância instaladas no entorno do Residencial Reserva das Missões, em frente à sede campestre do Clube Gaúcho. As câmeras já estão integradas do sistema, restando o processo de doação dos equipamentos para o município. O investimento da empresa está avaliado em torno de R$ 60 mil.

MANIFESTAÇÕES

Em seu pronunciamento, o capitão Cristiano Brilhante, que responde interinamente pelo comando do 7º RPMon e representou o CRPO Missões, afirmou que o Sistema de Videomonitoramento é fundamental importância para a sociedade, pois age na prevenção e repressão de delitos, pode flagrar crimes em andamento, identificar situações suspeitas, inibir práticas criminosas e auxiliar a Polícia Civil nas investigações criminais.

O empresário Pedro Fontela, da Fontela Comunicações, empresa que presta assistência técnica e manutenção da vigilância eletrônica do município, assegurou que o Sistema de Videomonitoramento de Santo Ângelo é um referencial, com fibra ótica, seguro e com cobertura de grande alcance.

Prestigiando a solenidade, o deputado Eduardo Loureiro disse que o cercamento eletrônico é uma ferramenta tecnológica à serviço da segurança da sociedade e ressaltou o projeto do Governo Municipal.

GIRUÁ

O prefeito de Giruá, Rubem Weimer, recebeu da empresa Fontela Comunicações o projeto para instalação do sistema de vigilância integrado que, segundo o chefe do Executivo giruaense, deverá ser inaugurado em breve.

PRESENÇAS

Também participaram do ato solene de assinatura do convênio, o diretor Geral da URI Santo Ângelo Gilberto Pacheco; o gerente Administrativo do TecnoURI, Rômulo Madri de Mello; os secretários municipais Luís Alberto Voese (Gestão de Finanças); Francisco da Silva Medeiros (Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente), Eliane Carpes (Educação), João Baptista Santos da Silva (Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação); os vereadores Rodrigo Flores, Vando Ribeiro de Souza e Valdemir Nanaco Roepke; José Fioravante Schneider, diretor do Departamento de Processamento de Dados (DPD) da Prefeitura de Santo Ângelo; o diretor da Coordenadoria Municipal de Trânsito, Gerson Rodrigues; representantes de empresas nacionais de tecnologia e de entidades de classe; docentes e acadêmicos da URI Santo Ângelo.