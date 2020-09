Rajadas de vento derrubam árvores, postes e arrancam coberturas prediais

Por volta das 9 horas da última quarta-feira, dia 16, rajadas de vento destelharam casas, estabelecimentos comerciais, derrubaram árvores e postes em Santo Ângelo. A estação meteorológica do Aeroporto Regional registrou ventos de 97 quilômetros por hora. No interior do município também houve registro de ocorrências, onde o temporal derrubou galpões usados para abrigar maquinas agrícolas e sementes.

Segundo a Defesa Civil foram atingidos 45 imóveis e estabelecimentos comerciais, nos bairros Vera Cruz, João Goulart, Haller, Pilau e Santa Fé. No centro da cidade foram registradas quedas de árvores. No interior, nas localidades de Rincão dos Meotti e Barra São João também ocorreram prejuízos.

O Corpo de Bombeiros e as secretarias municipais de Meio Ambiente, Obras e Habitação, bem como a Defesa Civil trabalharam em conjunto para realizar o levantamento e auxílio das ocorrências, inclusive com a remoção de árvores caídas e apoio às famílias que ficaram desabrigadas.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura foram disponibilizadas lonas para as famílias cujas casas tiveram telhados atingidos. O material foi retirado no Corpo de Bombeiros. “Também estamos realizando o cadastro das pessoas atingidas e iniciamos as providências para a entrega das telhas de amianto para a recuperação dos telhados dessas residências”, afirmou o secretário de habitação do município Adelar Cavalheiro.