Prefeitura divulga a programação de natal

A programação natalina organizada pelo poder público “Natal Cidade dos Anjos” será aberta no dia 12 deste mês. Nas praças centrais estão sendo preparados cenários especiais e no Centro Histórico, em frente a Catedral, serão três espaços à disposição da comunidade, incluindo o tradicional Presépio ao lado do lago. Já na Praça Leônidas Ribas estará a Vila do Papai Noel, onde o Bom Velhinho atenderá a criançada.

Também serão realizadas apresentações artísticas com corais e grupos musicais e desfiles da Caravana do Papai Noel, no centro e nos bairros, e o Prenúncio dos Anjos, que serão atrações diárias. A programação será encerrada no dia 24

A promoção é do Governo Municipal, por meio do Gabinete da Primeira-Dama, Central do Bem e das secretarias municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Cultura e Esportes, com patrocínio da Corsan-Governo do Estado, produção da MK Produções Culturais e apoio Brigada Militar.

Dia: 12/12/2021

19h: Abertura Oficial: Pronunciamento das autoridades e entrega da chave ao Papai Noel e abertura da Casa do Papai Noel qua ficará aberta todas as noites das 18h as 22h

20h: Apresentação Tempero Musical – Local: Praça do Brique

Das 20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 13/12/2021

Das 20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 14/12/2021

Das 20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 15/12/2021

Das 20h às 22h – Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 16/12/2021

Das 20h às 22h – Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 17/12/2021

19h às 22h30min: Desfile da Caravana do Papai Noel passando pela avenida Venâncio Aires, Getúlio Vargas, Marques do Tamandaré, Rio Grande do Sul e transversais 25 de julho; Três de Outubro; Avenida Brasil e Andradas.

19h30min: Cortejo Celestial, Ponto de Cultura com a Acacia Cultural – Locais: Rua 25 de Julho com Marquês do Herval, Avenida Brasil com Marquês do Herval e Praça do

Das 20h às 22h – Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 18/12/2021

19h às 22h30min: Desfile da Caravana do Papai Noel nos bairros Olavo Reis; Missões, Mario Pilau, Cristal, Vera Cruz, Nova, Esperança, Rosa e Pippi

19h30min: Cortejo Celestial: Ponto de Cultura, Acacia Cultural

Locais: Rua 25 de Julho com Marquês do Herval, Avenida Brasil com Marquês do Herval e Praça do

20h: Apresentação da Orquestra San Angel Custódio – Local: Rua 25 de Julho – em frente a antiga Casa Porto Alegre

20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 19/12/2021

10 horas: Apresentação do Coral Jetaguata Pyaú

10h às 12h: Presença do Papai Noel na Praça do Brique

19h: Desfile encantado: Cia Burzum Circense, PeppeCompany Companhia Artística e ONG Parceiros do Bem e Acacia Cultural. – Local: Ruas centrais

19h às 22h30min: Desfile da Caravana do Papai Noel pelos bairros: Meller Norte, Castelarin, Maria Ritter, Aliança, São Pedro, Pacolini, Floripa, Loteamento Menezes e Dorneles.

19h30min: Cortejo Celestial: Ponto de Cultura com a Acacia Cultural – Locais: Rua 25 de Julho com Marques do Herval – Avenida Brasil com Marquês do Herval e Praça do Brique

20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 20/12/2021

Apresentação do Coral JetaguataPyaú

19h às 22h30min: Desfile da Caravana do Papai Noel nos bairros Avanço, Harmonia Kurtz, Haller, Santa Fé, Cazarotto, Jardim Sabo, Jardim das Palmeiras e São Carlos

19h30min: Cortejo Celestial: Ponto de Cultura com a Acacia Cultural – Locais: Rua 25 de Julho com Marquês do Herval, Avenida Brasil com Marquês do Herval e Praça do Brique

Das 20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 21/12/2021

18h: Desfile Encantado: Cia Burzum Circense, PeppeCompany Companhia Artística e ONG Parceiros do Bem e Acacia Cultural – Locais: Ruas Centrais

19h às 22h30min: Desfile da Caravana do Papai Noel: Bairros: Dido, Boa Esperança, Sobuski, Oliveira Sepé e Centro Sul.

19h30min: Cortejo Celestial: Ponto de Cultura com Acacia Cultural – Locais: Rua 25 de Julho com Marques do Herval, Avenida Brasil com Marquês do Herval e Praça do Brique

Das 20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 22/12/2020

19h às 22h30min: Desfile da Caravana do Papai Noel nos bairros Indubras, Schirmer, Cohab, Rodolfo Rogowski; Neri Cavalheiro e Dytz

19h30min: Cortejo Celestial: Ponto de Cultura com Acacia Cultural – Locais: Rua 25 de Julho com Marquês do Herval, Avenida Brasil com Marquês do Herval e Praça do Brique

Das 20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas centrais

Dia: 23/12/2021

18h: Desfile encantado: Cia Burzum Circense, PeppeCompany Companhia Artística e ONG Parceiros do Bem e Acacia Cultural – Locais: Ruas centrais

19h às 22h30min: Desfile Caravana do Papai Noel nos bairros Aguiar, Piratini, João Goulart, Alcebíades, 300 Anos e Garibaldi Carrera Machado (Indubras).

19h30min: Cortejo Celestial: Ponto de Cultura com Acacia Cultural – Locais: Rua 25 de Julho com Marquês do Herval – Avenida Brasil com Marquês do Herval e Praça do Brique

Das 20h às 22h: Prenúncio dos Anjos com a PeppeCompany Companhia Artística – Locais: Ruas Centrais

Dia: 24/12/2020

Casa do Papai Noel na Praça do Brique

Decoração especial de Centro Histórico

9h30min às 11h30min: Desfile Caravana do Papai Noel no centro.