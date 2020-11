Ornamentação dos espaços urbanos inicia dia 1º de dezembro

A ornamentação do espaço urbano com as tradicionais luzes e arabescos inicia na próxima terça-feira, dia 01 de dezembro. Este trabalho é realizado pela equipe da Secretaria do Meio Ambiente do Município de Santo Ângelo, que, em conjunto com as demais secretarias da Administração Pública, organizam a programação de Natal do Município, que deve ser divulgada nos próximos dias.

Neste ano a casa do Papai Noel, excepcionalmente, estará instalada na Praça Pinheiro Machado, pois na avaliação da equipe de trabalho, é um local mais amplo que pode minimizar aglomeração, além de que, haverá restrições de visitação nestes espaços.

A ornamentação é intensificada no centro do município, principalmente na área comercial, no entanto, as rótulas de acessos também são ornadas.

O artesão, João Escobar, que atua na secretaria do meio Ambiente, desenha os arabescos que são executados por outro reconhecido artesão do município, João Amaral, o “Chiquinho”. O tema adotado há mais de um ano é “Cidade dos Anjos” e os artesãos informam que além de reciclar e reformar o material antigo, também foram confeccionados novos ornamentos, ampliando o trabalho.

Neste ano a iluminação natalina também deve contemplar o canteiro central da Av. Brasil, entre a Avenida Venâncio Aires e a Av. Getúlio Vargas.