O horário de atendimento na prefeitura de Santo Ângelo foi alterado

Em mais uma ação emergencial de enfrentamento ao novo Coronavírus, com a finalidade de proteger os servidores públicos, seus familiares e a comunidade em geral, o prefeito Jacques Barbosa decretou na tarde desta quarta-feira, 25, o turno único com expediente contínuo de quatro horas diárias na prefeitura de Santo Ângelo.

O decreto entra em vigor nesta quinta-feira, 26, até o dia 5 de abril, com exceção da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Setor de Fiscalização, e equipes responsáveis pelo recolhimento do lixo doméstico e de manutenção de praças e cemitérios.

A Secretaria Municipal de Saúde também disponibiliza atendimento 24 horas para informações e esclarecimentos sobre o novo Coronavírus por meio dos telefones 9 9709-9904 e 9 9714-4420.

PLANTÃO

O prefeito também decretou o regime de plantão nas secretarias municipais, com atendimento das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, por meio dos telefones:

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania – (55) 9 8403 9997

Secretaria Municipal de Cultura – (55) 3313 6321/ (51) 9 9891 1996

Secretaria Municipal de Habitação – (55) 3312 2727

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – (55) 9 8419 5720

Secretaria Municipal de Planejamento – (55) 3312 8253/3312 2977

Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude – (55) 3312 8649

Fiscalização decretos restritivos/ Denúncias – (55) 9 9707 1919

Defesa Civil – (55) 3314 1140/(55) 9 8417 4701

A Secretaria Geral do Município, da Administração da Indústria e Comércio, de Obras e Serviços Urbanos, de Educação, da Agricultura e o Departamento Municipal de Trânsito, por meio dos telefones (55) 3312 0100, (55) 9 8419 5725 e (55) 9 8419 5726.

As secretarias municipais da Agricultura e de Transportes operarão em dias alternados, com equipe reduzida.