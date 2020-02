Lançamento da “Empresa Amiga da Polícia”

Na última semana foi lançado o Projeto “Empresa Amiga da Polícia”. O projeto é uma iniciativa da ACISA e tem como objetivo aproximar a entidade e os empresários dos policiais civis e militares, com o intuito de unir forças e todos se beneficiarem.

De acordo com o Presidente da ACISA, Douglas Ciechowiez, a empresa que tiver o adesivo fixado em algum lugar de destaque de seu estabelecimento será parceira do projeto e estará oportunizando os policiais civis e militares, a utilizar seu estabelecimento para beber água, café, usar o telefone, bem como ter acesso ao banheiro e internet. A nossa ideia é provocar os empresários para se engajar e abraçar essa causa.

Segundo o Delegado da Polícia Civil de Santo Ângelo, Charles Dias do Nascimento. “Ficamos felizes com esse reconhecimento. Vivemos tempos difíceis, onde a criminalidade tem crescido, e aqui na região, por meio de parcerias, ela tem diminuído significativamente, e esses índices nos deixam satisfeitos com o trabalho realizado”, explicou.

Para a empresa participar e torna-se amiga do projeto, é necessário retirar o adesivo na ACISA.