Jornal O Mensageiro completa 23 anos

O Jornal O Mensageiro completará 23 anos nesta segunda-feira, dia 3, cumprindo com seu compromisso de levar a “verdade dos fatos” para os santo-angelenses e região, por meio de pautas que buscam informar o leitor sobre as principais notícias nas áreas de infraestrutura, educação, meio ambiente, política, saúde, entre outros. A comemoração será realizada em março, junto com o lançamento da Revista O Mensageiro em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Nesses 23 anos de história já foram publicadas 2.194 edições impressas, além dos cadernos BS Magazine, Briefing Social, Viver Bem, Educação e ainda são produzidos cadernos especiais para importantes datas como o Dia da Mulher.

No último ano foram produzidas e publicadas importantes reportagens para a população, exemplo disso foi a matéria produzida pelo jornalista Marcos Demeneghi, sobre Luana Dallacorte de Moura, jovem de 24 anos com Síndrome de Down e que se formou em Fisioterapia pela Faculdade CNEC, a mesma, que foi repercutida por vários sites e canais especializados.

Também foram produzidas séries de reportagens. A primeira, sobre as praças da cidade, que contou a história sobre as principais áreas de lazer conhecidas pelos santo-angelenses, entre elas estão: Ricardo Leônidas Ribas, Pinheiro Machado, Castelo Branco, Parque Poliesportivo Assis Brasil Ramos Escobar, Praça do Bairro Meller Norte e Praça Três Mártires.

A série sobre personalidades abordou a importância e a história de vida de Palmiro Rigon, Antonio Soares de Oliveira, Vovó Helena.

A terceira e última série de 2019 falou sobre o tema animais domésticos, por meio de relatos de donos e ONGs, entre os animais estão cavalo, gato, cachorro, ganso e o galo Garnisé.

HISTÓRIA

O Mensageiro foi fundado em 2 de fevereiro de 1997, como uma nova opção de informação para os leitores locais. O jornal foi idealizado e fundado pelos empresários Arlindo Diel e Milton Piltz. Hoje, o JOM tem em sua direção o Jornalista Amauri Lírio, e seus sócios Carlos Miguel Scholl e Milton Piltz

Os anos se passaram, o jornal cresceu, e em suas páginas foi escrita parte da história de Santo Ângelo e das Missões.

Como a forma de apoiar as realizações da cidade e região, o jornal conquistou respeito nesta área, com impressões de alto padrão, atendendo os mais exigentes clientes.

Atualmente O Mensageiro está localizado na Avenida Brasil, e está disponível para receber a comunidade que busca o desenvolvimento do município e esclarecimentos dos fatos de forma imparcial.