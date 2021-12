Inauguração de monumento alusivo aos 25 anos da Ordem Demolay na cidade Santo Ângelo

Na última semana de novembro (dia 26) foi realizada a inauguração do monumento alusivo aos 25 anos de fundação do Capítulo Santo Ângelo nº 306 da Ordem Demolay, na cidade de Santo Angelo (RS)

O novo monumento foi implantado na “Rótula DeMolay”, localizada entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Avenida Getúlio Vargas. Este espaço público foi adotada pelo Capítulo Santoangelense através da Lei Municipal nº 4.459 de 28 de outubro de 2021. Pela Lei, o Capítulo assumiu a integral responsabilidade de manutenção da rótula, com limpeza e embelezamento, sendo autorizada a colocação de um monumento alusivo aos 25 anos de fundação. Ainda, é importante destacar, que segundo a citada lei, não houve e não haverá aplicação de dinheiro público com a manutenção da Rótula e seu monumento.

Conforme afirmam os integrantes da Ordem DeMolay, todos seguem princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, e participam jovens do sexo masculino com idade entre 12 e 21 anos. O principal objetivo da ordem é orientar os jovens a serem líderes e bons cidadãos, que respeitem as leis, que convivam em harmonia com a sociedade, que auxiliem o próximo em suas necessidades básicas e educacionais e que, por meio do exemplo, sirvam como modelo a ser seguido por todos os jovens, trabalhando os valores e as virtudes de seus membros, tendo como alicerce o espírito de fidelidade, liderança e responsabilidade. A Ordem DeMolay tem como baluartes sete virtudes que servem de guia para os jovens, sendo eles: Amor Filial, Reverência às Coisas Sagradas, Cortesia, Companheirismo, Fidelidade, Pureza e Patriotismo.

O Capitulo Santo Ângelo, n 306, foi fundado no dia 17 de agosto de 1996, e, desde então, incontáveis foram os projetos e filantrópias feitas em benefício de pessoas carentes e entidades beneficentes. Ao completar 25 anos a ordem local já pode ser considerada uma referência Estadual no que diz respeito a ações beneficentes, bem como, na preparação de jovens líderes e cidadãos de bem.

O Capítulo, sendo uma entidade privada de fins filantrópicos, para execução de seus projetos sociais, arrecada fundos através de doações e promoções de rifas, inclusive para execução monumento inaugurado recentemente em Santo Ângelo.