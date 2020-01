Governo Municipal faz balanço positivo do ano

O prefeito Jacques Barbosa fez uma avaliação dos trabalhos do Governo Municipal em 2019 e definiu como positivo o período, com muitas realizações em termos de obras e serviços. “Este foi um ano de intenso trabalho, com muitas ações sendo realizadas e projetos desenvolvidos, colocando em prática uma gestão pública eficiente e preparada para entregar serviços com qualidade à população”, afirma Jacques.

O prefeito destaca que o Governo Municipal tem R$ 50 milhões em obras e projetos de infraestrutura urbana, com ações em áreas que melhoram significativamente a qualidade de vida da população.

Entre obras concluídas, em andamento e já licitadas aguardando autorização e ordem de serviço e outras em processo licitatório são mais de R$ 24 milhões. Além disso, o Município possui mais R$ 8 milhões referentes a projetos em análise pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 32 milhões e ainda mais R$ 17 milhões em 57 projetos que estão tramitando nos órgãos federais. O total representa cerca de R$ 50 milhões.

ASFALTO

São mais de 300 quadras pavimentadas em diferentes setores da cidade, abrangendo ruas centrais e bairros, em pouco mais de 34 meses de gestão. Das quadras asfaltadas, mais de 170 estão nos bairros, um conjunto de mais de 130 no centro e três no interior, com recursos do Pró-Transporte, emendas parlamentares, ressarcimento da CORSAN, BADESUL, BRDE, Governo Federal, Caixa Federal e recursos próprios do Município.

Também estão destacadas as obras que eliminam alagamentos em diversos pontos da cidade, resolvendo problemas que se repetiam por décadas. As obras de drenagem pluvial fazem parte do Plano de Prevenção a Alagamentos, com investimentos que superam os R$ 2,3 milhões, recursos do Fundo de Gestão Compartilhada e contrapartida do Município.

ILUMINAÇÃO

O programa de modernização do sistema de iluminação pública de Santo Ângelo, investimento de R$ 4,3 milhões do BADESUL, BRDE e do Programa Caixa Ilumina, que prevê a substituição de três mil luminárias e refletores com lâmpadas de alta pressão por tecnologia led.

UPA

Dentre as ações do ano está a abertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No primeiro ano de funcionamento, a Unidade atendeu uma média de 3.344 consultas/procedimentos por mês. Dos 40.118 atendimentos prestados, cerca de 10 mil são referentes ao setor de pediatria.

Agora, a meta do governo Municipal é ampliar o atendimento para 24 horas. A expectativa é que essa ampliação seja concretizada ainda no primeiro trimestre de 2020. A confirmação do repasse anual de R$ 900 mil pelo Governo Federal para o custeio da UPA garante a abertura 24 horas.

SANEAMENTO E QUALIDADE DA ÁGUA

Outra iniciativa é o trabalho realizado com parceria com o Ministério Público sobre a qualidade da água no interior do Município. “A partir do momento em que tivemos informações de que a água que abastece as comunidades rurais apresentava indicadores de potabilidade não recomendados para o consumo, determinamos que a equipe técnica realizasse uma investigação completa para verificar os motivos e principalmente, encontrar soluções para resolver esta situação.”, pontua o prefeito.

Este projeto é pioneiro no Rio Grande do Sul, e foi realizado para que as comunidades do interior tenham acesso a serviços de saneamento de qualidade, que possam ser realizados de maneira continuada e planejada seguindo critérios técnicos.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Outro programa que traz benefícios altamente significativos à população e o de regularização fundiária. A Secretaria Municipal de Habitação avança para a formalização de lotes urbanos sem escrituração, a partir de levantamento da gestão que aponta que 47% dos imóveis de Santo Ângelo estão em situação irregular. A estimativa do Governo Municipal é regularizar 1,8 mil lotes até o final de 2020.

CENTRO ADMINISTRATIVO

Sobre o projeto para o novo Centro Administrativo, Jacques afirma que está sendo elaborado o edital para a licitação após a aprovação pela Câmara de Vereadores. O edital está sendo construído em duas etapas, a primeira é técnica e está sob a responsabilidade do setor de Engenharia da Secretaria Municipal do Planejamento. A segunda é a licitação propriamente dita, que será pela modalidade de concorrência pública e está sendo elaborada pela assessoria jurídica.

De acordo com o prefeito, o sistema escolhido de permuta, trocando o terreno do antigo Elite, na Avenida Brasil, pela construção de um prédio para sediar o novo Centro Administrativo tem inúmeras vantagens. Primeiro não envolve a aplicação de recursos públicos para a construção da obra, inicialmente avaliada em R$ 8,7 milhões. Segundo, será um indutor de desenvolvimento, não só para a Zona Norte, que deverá sediar a nova Prefeitura, mas para todo o Município, já que o investidor que ofertar a melhor proposta certamente instalará empreendimentos que irá gerar emprego e renda no antigo Elite. Sem contar que o atual prédio da Prefeitura será utilizado para sediar um centro cultural e turístico que irá atender de uma forma mais completa a população e os visitantes.