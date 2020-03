Exposição Regional de Orquídeas será realizada sábado e domingo

A Associação dos Orquidófilos de Santo Ângelo (AOSA) promoverá a 12ª edição da Exposição Regional de Orquídeas no sábado e domingo, dias 14 e 15. O evento está inserido nas festividades de aniversário de 147 anos de Santo Ângelo. A exposição é uma realização da AOSA, Federação Gaúcha de Orquidófilos, com o apoio do Governo Municipal por meio das secretarias de Cultura e Turismo.

Segundo o presidente da AOSA, Ricardo Tedesco, são esperados cerca de 150 expositores de várias cidades da região Noroeste e de outras regiões do Rio Grande do Sul. Serão mais de 400 plantas expostas com suas diversas formas, cores e perfumes. “Esta é uma oportunidade única para o visitante apreciar este espetáculo da natureza que são as orquídeas, pois acontece apenas uma vez ao ano em nossa cidade”, afirma Tedesco. Ele acrescenta que os organizadores esperam repetir ou ultrapassar o número de visitantes do ano passado que foi de quatro mil pessoas.

Durante a Exposição, haverá comercialização de plantas direto do Orquidário Esplendor do Paraná, com preços acessíveis. Nesta edição, por convite, haverá simultaneamente no mesmo local a presença da feira A Gente Kombina, com gastronomia, muito artesanato e brinquedos infantis. Haverá também, exposição fotográfica de pássaros, pela AVE MISSÕES.

PROGRAMAÇÃO

A exposição será realizada no salão paroquial da Sagrada Família. Na sexta-feira, 13, os interessados já poderão adquirir orquídeas das 13 às 19 horas. No sábado, 14, das 10 às 13 horas, será realizado o julgamento das plantas expostas, realizado por jurados da Federação Gaúcha de Orquidófilos. Na parte da tarde, às 13 horas, será aberta a visitação das plantas expostas com destaque para as premiadas. Às 14h30min será realizada a abertura oficial da exposição. No domingo, das 8 às 17 horas, a exposição estará aberta para a visitação. A entrada é gratuita.