Escoteiros acolhem o ‘Fogo Simbólico da Pátria’ em Santo Ângelo

A corrida do Fogo Simbólico da Pátria é uma solenidade realizada anualmente às vésperas das comemorações do aniversário da Independência do Brasil e neste ano a centelha é guardada pelos escoteiros

O Fogo Simbólico da Pátria 2021 foi acolhido pelo Grupo de Escoteiros Medianeira na segunda-feira, dia 16, na sede da entidade localizada na Av. Venâncio Aires Junto ao Centro Municipal de Cultura. A centelha brilhará até o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil.

Além do hasteamento das bandeiras realizado com a colaboração dos convidados, foi feito um minuto de silêncio em honra as famílias vitimadas pela Covid-19.

A centelha chegou até a sede por meio da 84ª Corrida do Fogo Simbólico no Munícipio de Santo Ângelo-RS, conduzida pela Comitiva da Liga da Defesa Nacional – Rio Grande do Sul, acompanhados pelos batedores da Brigada Militar do 7º RPMon de Santo Ângelo-RS.

O lema nacional da Semana da Pátria deste ano é o HINO NACIONAL BRASILEIRO e o tema regional é a FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA E A PARTICIPAÇÃO DOS GAÚCHOS NA 2ª GUERRA MUNDIAL.

No município de Santo Ângelo a semana da pátria é dedicada para homenagear e agradecer aos profissionais de saúde: “Profissionais da Saúde: Que dedicam sua vida para cuidar da nossa!”

“No dia 10 de março de 2020, foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19, no Rio Grande do Sul. Hoje, praticamente um ano e meio depois, os profissionais da saúde continuam incessantes na linha de frente contra o vírus, demonstrando força e resiliência. Hoje, esperançosos na vida, acreditamos na pesquisa, na ciência e queremos manifestar nosso agradecimento a vocês Profissionais da Saúde pela dedicação, pelas horas de vigília, pela firmeza e por muitas vezes abdicarem do descanso em favor da vida.”

Estiveram presentes neste ato o representante do Cmdo do 11º Batalhão Bombeiros Militar de Santo Angelo 1º Ten. Francisco Schaff, representando o Comando do 7º RPMon, Ten Marisa Bless, e também estiveram presentes o Diretor Institucional da Liga da Defesa Nacional-Rio Grande do Sul, Gilmar Sousa Chagas, o encarregado dos Escoteiros do Brasil-RS-Eixo Noroeste Jean Marques Rosa, e da comitiva da Liga da Defesa Nacional – Rio Grande do Sul, o Sargento PM Vanderlei Pedroso e o Soldado PM William Santos Rosa. Representando o Comitê Municipal de enfrentamento do covid-19 Daniana Pompeu, representando o Poder Legislativo de Santo Ângelo-RS Marcos André de Almeida, Secretária Municipal de Educação de Santo Ângelo-RS Anne Carpes e representando a 14ª CRE Sandra Rosa Grassel.