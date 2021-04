Entenda o atendimento no Fórum de Santo Ângelo durante a pandemia

Por conta da pandemia de covid-19 e o agravamento da situação que levou o Rio Grande do Sul para a Bandeira Preta o atendimento no Fórum de Santo Ângelo é feito exclusivamente online, vídeo conferência ou por telefone

A pandemia e o protocolo de “Bandeira Preta” que está em vigor no Rio Grande do Sul levou a suspensão do atendimento presencial no Fórum de Santo Ângelo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disponibiliza informações de encaminhamento em seu site por meio de uma ferramenta denominada “Balcão Virtural”, além disso, são disponibilizados para a população buscar informações os telefones de plantão, pois todos os servidores estão trabalhando em sistema de home office.

O trabalho segue em regime de exceção, quando possível, as audiências são realizadas por meio de vídeo conferência s e em ocasiões de urgência e na impossibilidade de ser mediada pela tecnologia, também pode ocorrer presencialmente, mas caso a caso é estudado.

No portão do Fórum está disponível para a população um contato telefônico pelo número (55) 9 9978 2270 ou 55 3313-1950.

O fórum de Santo Ângelo está localizado na Av. Venâncio Aires, esquina com a Rua Três de outubro. Oito juízes atendem a demanda das 1ª 2ª e 3ª Vara cível – 1º, 2º Vara Criminal mais o Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública, bem como a Vara do Juizado Reg. da Inf. e Juventude.

Confira os contatos disponível no site no tribunal:

Foro de Santo Ângelo (55) 999 782 270 e-mail – frsantangeplantao@tjrs.jus.br

1ª Vara Cível – 55 999508754

1ª Vara Criminal – 55 999291547

2ª Vara Cível – 55 999542543

2ª Vara Criminal – 55 999701263

3ª Vara Cível – 55 999745480

CEJUSC – 55 999982296

Juizado Especial Cível 55 999542543

Vara do Juiz. Reg. da Inf. e Juv.- 55 996786981

Antes da Bandeira Preta

Antes da Bandeira preta ainda eram mantidos atendimentos essenciais no Fórum. O público externo era recebido entre 14h e 18h, no entanto, restrito a membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradorias Públicas, Advogados, estagiários regularmente inscritos na OAB, Peritos, Auxiliares da Justiça, partes e testemunhas que participarão de audiência e interessados que demonstrarem necessidade de atendimento presencial para a prática de ato processual, vedado o acesso ao público geral.