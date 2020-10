Decretado luto oficial pela morte de Olgi Krejci

O prefeito Jacques Barbosa decretou na manhã desta sexta-feira (16) luto oficial de três dias pela morte do advogado, escritor e compositor Olgi Zauza Krejci. Olgi estava internado no Hospital Unimed Missões e faleceu por volta das 22h30min de quinta-feira (15). Ele estava em tratamento para pneumonia e contraiu Covid-19.

Natural de Santiago, militar da reserva, casado com Ilda Terezinha Krejci, deixa ainda os filhos Jane, Marilê, João Sadi e Lilian, sete netos e três bisnetos.

Ligado ao setor cultural, Olgi era membro da Confraria Recanto do Sabiá e da Academia Santo-Angelense de Letras (ASLE), onde ocupava a cadeira de número 34, cujo patrono é o poeta Catulo da Paixão Cearense. Em 2014, foi patrono da Feira do Livro de Santo Ângelo.

Olgi destacava-se com suas letras para músicas nativistas, tendo conquistado prêmios em vários dos principais festivais do Estado, além de parcerias com músicos consagrados.