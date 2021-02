Conheça o significado do monograma IHS que está no pórtico da Praça Pinheiro Machado

As letras IHS são usadas pela Companhia de Jesus, a ordem religiosa dos jesuítas e estão na base do pórtico de entrada da Praça Pinheiro Machado em Santo Ângelo. O monograma significa Jesus Salvador dos Homens que seria a abreviatura da afirmativa escrita em latim “Iesus – Hominium Salvator”.

O monograma foi adotado por Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, como emblema dos jesuítas. Segundo os padres Jesuítas modernos, as letras já deram lugar a várias interpretações. A única aceita é a abreviação da frase em latim: “Iesus Hominum Salvator”, pois a transcrição do nome abreviado de Jesus em grego, Ιησούς (em maiúsculas, ΙΗΣΟΥΣ e o “J” corresponde à pronúncia do “I” na antiguidade.)

A referência esculpida na base do arco em Santo Ângelo relembra a história dos padres jesuítas no sul do Brasil que fundaram as Reduções jesuítico/guaranis. O primeiro arco que abre uma sequencia de trinta pérgolas, foi executado pelo artista Tadeu Martins e idealizado pelo historiador Mário Simon.

As demais representações missioneiras que compõe o mobiliário da Praça Pinheiro Machado, também foram implantadas a partir deste projeto de tematização iniciado no ano de 2006 e inaugurado no ano de 2010.

As representação presentes neste primeiro arco remetem à simbologias do passado e do presente e tem a função de edificar, num mesmo espaço, tempos históricos diferentes.

O monograma representa a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola e outros seis acadêmicos da universidade de Sorbonne, Paris, em 1540 e o lema da ordem religiosa é “Ficar no mundo e servir ao próximo”.