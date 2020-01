Chuva revela lixo espalhado pela cidade

De acordo com informações da Defesa Civil as últimas chuvas em Santo Ângelo registraram 57 milímetros. Essa imagem foi registrada na Rua Antunes Ribas, próximo a Marquês do Tamandaré e reflete o que acontece na cidade depois de qualquer forte chuva, as bocas-de-lobo não são capazes de realizar a captação da água, pois, estão cobertas de lixo que são descartados de forma irregular pela população.

O descarte incorreto do lixo nessa situação causa transtornos como alagamentos, além de contribuir para o surgimento de doenças e insetos, como aranha, pernilongo, escorpião e baratas.

É dever de todo cidadão manter a cidade limpa e cuidar do meio ambiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente preocupada com o tema realizou em 2019 o Projeto Ambiental “#Preservandoavida!”.

Nove escolas municipais da cidade e do interior e 136 alunos da rede foram envolvidos, o projeto buscou desenvolver atividades de proteção, preservação e promover no educando a consciência em relação ao meio ambiente.

“#Preservandoavida!” promoveu nos educandários palestras, oficinas de reaproveitamento de resíduos, visitas a campo, gincanas ecológicas, plantio de árvores frutíferas, instalação de hortas comunitárias, e exposições dos resultados dos trabalhos dos alunos.

A ação de cuidar do meio ambiente deve ser feita em colaboração entre população e poder público para alcançar um bom resultado, os dois lados devem contribuir para o bem estar de todos.