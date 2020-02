Carnaval popular será dia 28 de março

A festa popular do carnaval em Santo Ângelo será realizada no dia 28 de março, na Avenida Venâncio Aires, com a participação de seis escolas de samba e apoio do Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude (SETELJ). A festa encerrará a comemoração dos 147 anos de Santo Ângelo.

Detalhes da programação foram definidos na manhã desta terça-feira, 18, no Gabinete do Prefeito Jacques Barbosa. Na oportunidade, a comissão organizadora do carnaval e representantes das escolas reuniram-se com o chefe do Executivo e a primeira-dama Juliana Barbosa. Também estiveram presentes os secretários municipais Luis Carlos Cavalheiro, da Saúde, e Marco Nunes, da Secretaria Geral e o empresário Douglas Cavello, da Open 24 Horas.

A coordenação do Carnaval de Rua 2020 está a cargo do secretário de Turismo, Vando Ribeiro de Souza, Tassiana Ribeiro e Douglas Barbosa. O evento não envolverá recursos públicos e será promovido pela Open 24 Eventos.

O secretário Vando destacou que o desfile será realizado de forma conjunta. Através de sorteio, foram definidas as parcerias entre as escolas. A Unidos da Zona Sul desfilará junto com a Mocidade Independente de São Carlos. Já a Grande Pippi estará unida com a Império da Zona Norte e a Acadêmicos do Improvizo com a Imperadores do Samba.

Tassiana Ribeiro lembrou que no dia 8 de março, no Centro Histórico, será realizada a escolha da corte do Carnaval. Além disso, um lançamento da programação está previsto para os próximos dias. Douglas Barbosa também comentou que a festa popular irá promover a inclusão de vários setores, como por exemplo, a maturidade ativa do SESC, que inclusive elegerá a sua rainha do carnaval.

O prefeito Jacques Barbosa elogiou a união das escolas e disse que a reestruturação do carnaval de rua passa por isso. “Essa união é o ponto de partida. As escolas podem atuar em conjunto, com promoções para angariar recursos que permitam a volta dos desfiles como já tivemos em outras oportunidades”.

O prefeito afirmou ainda que o Governo Municipal é parceiro de todos os setores da sociedade em suas promoções. Jacques exemplificou citando as entidades tradicionalistas, que se uniram e com apoio do Governo Municipal, já realizaram duas edições de Inter-Regional do ENART em Santo Ângelo.