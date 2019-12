Campanha “Imposto que Rende” foi lançada nesta segunda-feira

Aumentar o número de doações de parte do Imposto de Renda para as causas sociais é o objetivo da campanha Imposto que Rende lançada na manhã desta segunda-feira (23) na Acisa. A ideia é sensibilizar os contribuintes para que disponibilizem parte do seu Imposto de Renda para uma das 17 instituições cadastradas no Programa Rugido do Bem e que investem no bem-estar social da criança, adolescente e idoso

O objetivo é incentivar os santo-angelenses que declaram o Imposto de Renda a efetuar doações de até 6% do valor devido para as entidades locais, dentro dos moldes do Programa Rugido do Bem. Estima-se que cerca de R$ 3 milhões podem ser retidos em Santo Ângelo com doações, porém, no ano passado o valor alcançou cerca de meio milhão, e foi considerado bom diante do arrecadado nos anos anteriores.

“Podemos aumentar essa arrecadação para as nossas entidades, que prestam serviços essenciais e manter esses recursos no Município”, afirma o prefeito Jacques Barbosa. Os membros dos conselhos municipais e das entidades consideram que a baixa adesão se deve ao desconhecimento e, ainda, por receios infundados de malha fina por parte da Receita Federal.

Um ponto importante na campanha é a participação dos contadores. Márcio Atz, delegado do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RS) participou da formatação da campanha e está mobilizando a categoria. “O processo de doação é simples e pode ser feito com tranquilidade e segurança”, diz.

Para as pessoas físicas, se o modelo da declaração do IR for o completo, o percentual deduzido pode ser de até 6% se a doação for feita até o dia 27 deste mês. Já se a doação ocorrer entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2020, o abatimento do IR devido pode chegar a 3%.

São 17 entidades aptas a receber as doações. Quatorze delas trabalham com crianças e adolescentes e estão incluídos três lares de idosos. Veja as entidades que podem ser beneficiadas:

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

AABB Comunidade; Associação dos Amigos do Centro Missioneiro de Equoterapia Santo Ângelo Custódio; Associação dos Amigos do Pelotão Curumin; Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); Associação Santo Ângelo de Futsal (ASAF); CAPS Hakani II-Centro de Atenção Psicossocial Infância e Adolescência; Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDEDICA); Centro de Acolhimento Martinho Lutero; Família Acolhedora; Grupo Espírita Amigos do Chico (GEAC); Grupo Espírita Seara do Mestre (GESM); Lar da Menina-Centro de Formação São José; ONG Parceiros do Bem; SOS Vida.

IDOSOS

Retiro de Idosos Universina Carrera Machado; Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues; Lar da Velhice Suzana Wesley.

PASSO A PASSO DA CONTRIBUIÇÃO

1 – Faça a apuração do seu imposto devido. Seu contador pode fazer isso pra você.

2 – Vá até uma agência do Banrisul e faça o depósito na conta de um dos fundos municipais: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (COMDICA)- Banrisul, agência 0370. Conta corrente: 06.110.573.03. CONPJ FMDCA:19.115.167/0001-26.

Conselho Municipal do Idoso (COMID)- Banrisul, agência 0370. Conta corrente: 04.122.174.05. CNPJ Fundo Municipal do Idoso: 25.902.730/0001-09.

3 – Leve o comprovante de depósito na sede dos conselhos no Centro Municipal de Cultura, aguarde alguns dias e retire o recibo para o Imposto de Renda e leve ao seu contador.