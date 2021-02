Cães de rua descansam em meio ao trânsito do centro da cidade de Santo Ângelo

Em um trajeto de 200 metros é possível observar cinco cachorros que descansam tranquilos. Dois deles na entrada de uma farmácia localizada na esquina das ruas Marques do Herval e Três de Outubro e outros três na esquina da Marques com a Brasil, em frente ao Restaurante Quick. A cena cotidiana foi flagrada no mesmo dia e horário

A cena foi registrada na tarde de quinta-feira, dia 11, em um dos horários de maior movimento, próximo das 14h. Os atendentes da farmácia, bem como frequentadores assíduos da rua, afirmam que é comum a presença dos cães neste espaço urbano e contam que não parecem agressivos, pelo contrário, demonstram “docilidade”.

Pelos relatos narrados, não são apenas estes cinco cães que transitam e descansam no centro de Santo Ângelo e um dos motivos da permanência dos cães, nestes espaços, é o alimento farto que encontram, pois os cachorros contam com a solidariedade dos comerciantes e comerciários que trabalham nas imediações.

No ano de 2019 se formou uma rede de voluntários que instalaram comedouros e bebedouros feitos em PVC nos passeios públicos e parece que a ação continua rendendo frutos, pois os moradores ajudam repor a ração e a água que mata a sede e fome dos cachorros de rua.

Ainda é comum encontrar comedouros e bebedouros com alimento e água para os cães perdidos ou abandonados, um ato que produz cenas como esta em pleno centro urbano do município. No entanto os animais podem ser adotados e estão à espera de um lar voluntário.