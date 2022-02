Cachorros e cavalos de rua serão “chipados” em Santo Ângelo

A ação é liderada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) e envolve a implantação de mil microchips de identificação animal

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMA) está adquirindo mil microchips para identificação e controle de animais. O investimento é de R$ 16.200,00.

A ação será realizada via Departamento de Bem Estar Animal, realizando o recolhimento de animais abandonados e que necessitam de atendimento veterinário. O microchip é um dispositivo minúsculo, colocado sob a pele do animal e com isso se terá a identificação e controle dos dados de cada cavalo e cão sob a tutela do Município.

Segundo o departamento o sistema irá auxiliar no controle de abandono e no combate aos maus tratos de animais, já que no microchip serão lançadas todas as informações, como nome, raça, histórico de doenças e, também identificação do tutor do animal, além de ajudar em casos de animais perdidos.

Os microchips são acompanhados de aplicadores e leitores universais.