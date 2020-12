Bancos não atendem no dia 31 e supermercados alteram o horário na véspera do natal

Comércio

Os consumidores saíram às ruas nesta semana e a maioria dos comerciantes estendeu o horário até às 22h. Mesmo com as medidas de distanciamento social em vigor, aparentemente o movimento foi intenso, pelo menos, nas duas semanas que antecederam ao natal.

Supermercados

Supermercados alteram o horário de funcionamento nos dias 24 e 31 de dezembro. Weinert atende até às 18h, Matana até às 18h30min e o Supermercado Cripy, até às 19h, todos os citados não fecham ao meio dia. No sábado posterior ao natal o atendimento é normal, entre 8h e 20h.

Bancos

Na véspera do Natal os bancos irão abrir ao público das 9h às 11h e no último dia útil do ano, 31 de dezembro, assim como em 1º de janeiro, conforme informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) as agências bancárias não terão atendimento ao público. As agências bancárias também fecham no Natal, dia 25

Prefeitura

Nesta quinta-feira (24) e no dia 31 de dezembro, vésperas dos feriados de Natal e Ano Novo, a Prefeitura de Santo Ângelo funcionará em horário especial. A mudança é determinada pela Lei 2298, de 18 de agosto de 1999, sancionada pelo então prefeito José Lima Gonçalves.

Desta forma, os serviços da Administração Pública Municipal terão expediente das 7 horas às 11h30min nos dias 24 e 31. A exceção são os serviços considerados essenciais, como a saúde, onde a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Pippi manterá o atendimento 24 horas.