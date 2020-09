Até o dia 15 de setembro serão conhecidos todos os candidatos às eleições municipais 2020

As convenções partidárias para escolha dos candidatos às eleições municipais no ano de 2020 já estão em andamento em Santo Ângelo e o prazo final para a decisão dos partidos é 16 de setembro. O pedido de registro dos candidatos junto a Justiça Eleitoral pode ser feito até 26 de setembro e logo após este prazo, no dia 27 de setembro, já inicia a campanha eleitoral para ocupação dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. A regulamentação dos prazos eleitorais está publicada na Emenda Constitucional 107/2020.

Partido Liberal (PL), Republicanos, Partido Social Liberal (PSL), Partido Progressista (PP), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), já realizaram suas convenções.

Nos próximos dias, 12 de setembro o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) fará sua convenção e no dia 15 de setembro o Democratas (DEM). O PT deve realizar uma convenção virtual no próximo domingo, dia 13 de setembro.