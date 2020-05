Agências do Sine voltam a atender presencialmente

Agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Rio Grande do Sul voltam a atender de forma presencial a partir da próxima segunda-feira (11/5). A decisão considera, sobretudo, auxiliar beneficiários do seguro-desemprego que estão com dificuldades para encaminhamentos on-line. As agências fecharam em março como medida de prevenção ao novo coronavírus.

A proposta da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) é que o atendimento presencial nas 153 agências seja exclusivo a estes casos, evitando aglomerações.