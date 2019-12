Santo-angelense participa do maior evento da Microsoft na América Latina

Durante os dias 12 e 13 de dezembro aconteceu em São Paulo o Microsoft Ignite The Tour, na Transamérica Expo Center, maior evento da Microsoft na América Latina. Entre os 12 palestrantes brasileiros convidados estava o santo-angelense, André Ruschel, que neste ano completou 10 anos de participação no evento.

O Microsoft Ignite The Tour é um evento que traz o melhor do Microsoft Ignite, dessa forma, fornece treinamentos técnicos conduzidos por especialistas da Microsoft. Quem participou teve a oportunidade de escolher entre mais de 100 sessões de workshops e conversar com mais de 350 especialistas.

André é diretor da Escola Big Master, especialista em ciência da computação, Computer Forensic Examiner e Digital Forensics Analyst, consultor de Tecnologia da Informação (TI) há mais de 20 anos, autor de três livros, ainda é colunista de TI em jornais e revistas. Palestrante Microsoft e Open Source em eventos como TechEd, Latinoware e Campus Party. Atualmente, está ajudando os profissionais de TI a gerenciar e administrar servidores por mais de uma década.