Programa de incentivo a fruticultura contempla 10 agricultores

Um programa de incentivo a fruticultura é implantado em Santo Ângelo. A ideia é incrementar a produção de frutas usadas em agroindústrias que beneficiam estes insumos para fabricação de sucos, compotas, geleias e chimias (Schmier), bem como, entregues nos programas institucionais de aquisição de alimentos.

Na prática, serão repassadas 1106 mudas frutíferas para 10 agricultores cadastrados. Entre as mudas que serão distribuídas, estão: laranja, figo, bergamota, pêssego, videiras, ameixa e nêspera. Ao todo o Município doará cem mudas de frutíferas por agricultor, um total de investimento de R$ 9.776,00. Em contrapartida, o produtor beneficiado terá que adquirir ao mínimo mais 50% do número de sementes recebidas. A previsão é de que as mudas estejam plantadas até abril do próximo ano.

O prefeito Jacques Barbosa relembrou a importância de buscar alternativas de renda para os agricultores familiares como modo de estimular a diversificação da cultura nas propriedades rurais. “Nossa prioridade é manter um cenário favorável para o desenvolvimento social e econômico da cidade e do meio rural. Estimular a produção é garantir mais renda às famílias e emprego no campo”, assinalou o prefeito.

O projeto é liderado pela Secretária municipal de Desenvolvimento Rural sob a liderança de Álvaro Uggeri Rodrigues. O Escritório da Emater de Santo Ângelo prestará a assistência técnica aos produtores e a visitação às propriedades já iniciará na próxima semana.

Uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) envolvendo técnicos da Emater, produtores da agroindústria familiar fechou o cadastramento do Programa de Fruticultura. Participaram a agrônoma da Emater, Márcia Dezen, os produtores contemplados e servidores municipais.