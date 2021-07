Agricultura familiar entra em pauta por conta do dia do Colono e Motorista

A Semana Municipal da Agricultura Familiar foi instituída através da Lei Nº 4.288 de 5 de junho de 2018, e ocorre durante a última semana de julho de cada ano, quando se comemora o Dia do Colono.

Na próxima semana, do dia 26 a 31 de julho, ocorrem atividades referentes a Semana Municipal da Agricultura Familiar de Santo Ângelo. Mas diante do quadro de pandemia, a programação será realizada de forma mais restrita e com a colaboração do Secretaria de Desenvolvimento Rural, APROCOHSA, Câmara de Vereadores, Emater, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Santo Ângelo (COMDASA), Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Sindicato Rural.

PROGRAMAÇÃO

Na segunda-feira (26), às 17 horas, os membros das entidades ligadas a atividades rurais estarão na Câmara de Vereadores para divulgar o trabalho desenvolvido no município.

Na terça-feira (27), às 9 horas, será realizado no Pavilhão da Agricultura Familiar da Avenida Venâncio Aires, o lançamento de promoções e sorteios da APROCOHSA.

Na quarta-feira (28), O Comdasa realizará assembleia às 14 horas, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Na sexta-feira (30), às 9 horas, iniciarão as atividades da agroindústria de doces da APMIG na localidade de Ilha Grande.

Uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira (23) definiu a programação. O prefeito Jacques Barbosa recebeu em seu gabinete, o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Álvaro Uggeri Rodrigues; coordenador de Projetos e Programas da SDR, Diomar Formenton; Marli Rohde, vice-presidente da Associação de Produtores Hortigranjeiros e Produtos Coloniais de Santo Ângelo (APROCOHSA); Alessandro Peppe, presidente da Associação de Produtores de Melão Ilha Grande (APMIG) e da Associação dos Produtores de Peixe de Santo Ângelo (APROPESA) e Reinaldo Machado, membro da diretoria da APROCOHSA.